È morto a causa di un incidente domestico il 75enne Giancarlo Brambilla. Siamo in via San Mamete, quartiere Adriano a Milano. I soccorritori, allarmati dai vicini di casa dell’anziano, lo hanno rinvenuto accanto alla cucina, unico locale della casa colpito dalle fiamme. Il corpo dell’uomo quasi interamente carbonizzato. I vicini avevano visto uscire fumo dalla finestra dell’appartamento e avevano perciò chiamato il 112.

Pompieri e medici non hanno potuto fare nulla per salvare il 75enne, già deceduto all’ora dell’arrivo dei primi soccorsi. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un ipotetico malore e successivamente sarebbe partito l’incendio, mentre l’uomo stava preparando la cena. L’unica altra ipotesi plausibile è che si sia trattato di un malfunzionamento dei fuochi. È verosimile che sul corpo della vittima venga disposta l’autopsia.