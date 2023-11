Le telecamere di Report vanno in Cina e a quasi quattro anni dal Covid tornano a Wuhan ed entrano nei mercati umidi nel sud del Paese, dove vengono ancora venduti cani e gatti per essere macellati. E prime in assoluto con Giulia Innocenzi entrano negli allevamenti grattacielo, dove vengono allevati milioni di maiali. Una bomba ecologica, secondo gli esperti, un fortino contro i virus, secondo il governo cinese, che ha puntato su queste strutture dopo che la peste suina ha sterminato centinaia di milioni di maiali. E ora la peste suina è riuscita a entrare negli allevamenti italiani, dove sono stati abbattuti 40mila maiali. Report mostrerà in esclusiva le immagini di alcuni abbattimenti finanziati dalla Regione Lombardia con diverse irregolarità. Sono stati fatti tutti i controlli necessari? Nella clip, che pubblichiamo in anteprima, le condizioni di uno degli allevamenti di Zinasco, in provincia di Pavia, dove si è diffusa la peste suina: le vasche dei liquami non risultano chiuse dalle recinzioni e sono dunque pericolose per il propagarsi della malattia. Il servizio andrà in onda oggi, domenica 5 novembre, alle 20.55 su Rai3.