È stato arrestato dopo 18 ore l’uomo che ha fatto irruzione armato nell’aeroporto di Amburgo. Intorno alle 20 del 4 novembre aveva sfondato la barriera di sicurezza ed era entrato con la sua auto su una rampa dello scalo. Insieme a lui la figlia di quattro anni che è illesa.

L’aeroporto Helmut Schmidt di Amburgo è rimasto bloccato per quasi un giorno intero. L’uomo che guidava un’Audi senza targa si era asserragliato davanti al terminal dell’aviazione generale. Da lì, ha espoloso alcuni colpi di arma da fuoco, senza causare danni. Ha quindi deciso di parcheggiare accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airline. Secondo quanto riferito dalla Bild, l’uomo di 35 anni protesta per il mancato affidamento della figlia e chiedeva di poter partire per la Turchia.