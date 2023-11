Due ragazzi sono stati feriti e tre minorenni arrestati per tentato omicidio in seguito a una violenta aggressione avvenuta sabato notte in corso Como, nel cuore della movida milanese. Le due vittime sono un 21enne, ferito alla mano, e un 22enne, colpito da otto coltellate: entrambi sono stati trasportati all’ospedale Fatebenefratelli. Il primo è ricoverato in codice verde, il secondo in codice rosso: rischia la vita per un polmone collassato.

Gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti intorno alle 2:30, allertati da una segnalazione in base alla quale le due vittime erano state aggredite da un gruppo di una decina di persone. Grazie alle descrizioni fornite dagli amici, i poliziotti sono riusciti a individuare tre minorenni – di cui uno con gli abiti ancora sporchi di sangue – ritenuti responsabili: si tratta di due 16enni e un 17enne.