Tregua del mare, almeno fino a domani, in Liguria dove si contano i danni che nel solo Levante ammontano a milioni sia per le infrastrutture pubbliche che per molte attività private. In alcune località non mancano le polemiche per non aver impedito l’allagamento dei centri storici. Tra i privati che hanno attività vicino al mare che hanno subito danni emergono la veranda del ristorante crollata a Camogli, la discoteca Schooner e il ristorante San Marco a Sestri, il Bunker Bar di Riva Trigoso, bar e ristoranti a Portofino. Anche Celle Ligure e Arenzano sono al lavoro per rialzarsi, cosi come Monterosso e Vernazza. Nel video, l’imponente mareggiata a Vernazza.

Video Facebook/Spezzino vero