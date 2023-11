La struttura in palafitta di un ristorante sulla spiaggia di Camogli è crollata a causa della forte mareggiata che sta interessando il Levante genovese. Si tratta del ristorante ‘Golfo Paradiso’ vicino alla basilica di Santa Maria Assunta. Come si vede dalle immagini è come se l’acqua avesse inghiottito la palafitta.

Secondo quanto riporta l’Ansa, risulta crollata anche una parte della struttura del locale ‘Chiringuito’ sulla spiaggia di Bogliasco. Al momento in entrambi i casi non si registrano feriti. A causa della forte mareggiata in corso la Protezione civile ha interdetto in tarda mattinata l’accesso alla passeggiata a mare di Camogli. Il mare ha invaso anche la celebre piazzetta di Portofino creando allagamenti ai locali dei vip, sul lungomare di Chiavari ci sono allagamenti anche ad alberghi e altre strutture turistiche, mentre a Genova Nervi e a Genova Voltri la forza del mare ha raggiunto anche la strada statale Aurelia. Ad Arenzano le onde hanno invaso il lungomare, anche qui la strada Aurelia è chiusa. A Rapallo è stata bloccata la strada che porta a Santa Margherita perché il mare all’altezza del borgo di San Michele di Pagana ha messo in pericolo il transito degli automezzi.