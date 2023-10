Aumenta il prezzo del ticket di ingresso nell’area C di Milano: a partire da lunedì 30 ottobre la tariffa passa da 5 a 7.50 euro per le auto, da 3 a 4.50 euro per i veicoli di servizio. Invariati invece gli orari d’accesso: le telecamere della Ztl rimarranno attive dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, mentre saranno spente nei fine settimana e nei giorni festivi. I residenti pagheranno invece, fino alla fine di quest’anno, 3 euro a partire dal 43esimo ingresso, mentre dal 2024 avranno a disposizione ogni anno 50 ingressi gratuiti. I biglietti cartacei ancora in circolazione potranno essere attivati senza alcun prezzo extra entro il 29 ottobre 2024 e solo online. L’ingresso in area C rimarrà gratuito per le auto elettriche e ibride, oltre a scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici, veicoli che trasportano disabili muniti di contrassegno e mezzi che trasportano persone dirette al pronto soccorso.

“Il miglioramento dell’aria che respiriamo e della qualità della vita nella nostra città passa anche da una diminuzione della presenza di macchine in strada e dal potenziamento del trasporto pubblico che stiamo portando avanti, soprattutto con il completamento della M4″: così ha commentato Arianna Censi, assessora alla Mobilità della giunta Sala. “A questo si aggiunge la promessa che abbiamo fatto per rendere più sicure le nostre strade, in particolare per i ciclisti e i pedoni, individuando in breve tempo una modalità per inserire l’obbligatorietà di sensore per l’angolo cieco, in mancanza di una normativa nazionale”.

Nei giorni scorsi, contro il provvedimento si erano invece espresse le forze di centrodestra. “L’ennesima scelta, completamente sbagliata, di questa Amministrazione”, così ad esempio l’aveva definita Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia. “La Giunta di Palazzo Marino continua, imperterrita, la propria guerra alle auto senza preoccuparsi minimamente dei milanesi e delle migliaia di persone che ogni giorno si recano nel centro città per motivi lavorativi, continuando a ‘mettere le mani nelle tasche degli automobilisti”.

A partire dal 1° novembre novità anche per i parcheggi sulle strisce blu nella Cerchia dei Bastioni. Come previsto da una delibera di luglio, in tutti i giorni della settimana, tra le 8 e le 19, la sosta a pagamento sarà consentita per un massimo di 2 ore consecutive, senza possibilità di ulteriore estensione. Dopo le 19 e fino alle 24 la sosta resterà a pagamento per le prime 2 ore: invariata la possibilità di sostare gratis per le ore successive. Infine, gratuiti e senza limiti orari i parcheggi tra le 24 e le 8 del giorno successivo. Un provvedimento, questo, che secondo il Comune serve a potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto. “C’è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria”, aveva evidenziato il sindaco Beppe Sala presentando la misura, “cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione”.