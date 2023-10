Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha pubblicato sui propri social un videomessaggio sull’Himalaya e condiviso sui social.”Sono qui, dove i ghiacciai si stanno sciogliendo a un livello record. Come in Groenlandia, come in Antartide, il livello del mare si sta alzando. E qui vediamo le inondazioni. Vediamo frane. Vediamo che le comunità vengono colpite in modo drammatico. Dobbiamo fermare questa follia. Dobbiamo assicurarci di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi. I ghiacciai si stanno ritirando, noi non possiamo ritirarci. Dobbiamo andare avanti con l’azione per il clima”.