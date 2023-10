“Sono stato più volte in Siria quando c’era l’Isis per supportare i curdi e chi combatte sul campo il jihadismo. Lo faccio ancora tutti i giorni come posso. Amiche e amici miei più coraggiosi di me ai jihadisti gli sono andati a sparare direttamente. Tu esattamente che c***o fai?”. Questa è la risposta di Michele Rech, alias Zerocalcare, al vicedirettore del Foglio Maurizio Crippa. Tutto nasce dalla decisione del noto fumettista di non partecipare al Lucca Comics&Games 2023 per il patrocinio dell’ambasciata di Israele. Una decisione peraltro imitata anche dalla ong Amnesty Italia, che ha scelto di ritirarsi dal festival.

Crippa ha condiviso un post pubblicato su X da Massimo Donelli, giornalista e già direttore di Canale 5, oggi anche docente all’Università Cattolica. Il post accosta la notizia della scelta di Zerocalcare di non andare a Lucca e la morte di Armita Geravand, la 16enne picchiata in Iran perché senza velo. Crippa, condividendolo, ha commentato: “Lo schifo, a sinistra, e la vittima prodotta dallo schifo, a destra”. Da qui la replica di Zerocalcare, che poi in un altro post ha aggiunto: “Rispondo solo a uno scemo a campione ma vale per tutti quelli che fanno finta di confondere la richiesta di finire bombardamenti e apartheid con l’appoggio a formazioni islamiste o antisemite“.

Sotto al post di Zerocalcare, Crippa ha voluto replicare: “Io faccio dei disegnini per spiegare a quelli che i curdi sì, ma se gli ebrei vengono sgozzati in quanto ebrei i criminali di guerra sono loro, che hanno un problema cognitivo con l’antisemitismo. Un problema molto serio. A me fa schifo”. Al vicedirettore del Foglio ha risposto la scrittrice e attivista Giulia Blasi: “Quella roba là è da denuncia per diffamazione, ma prima ancora è priva di qualsiasi logica. Ma proprio qualsiasi, non si trova, non c’è alcun nesso fra l’opposizione al massacro di civili a Gaza e la morte di Armita Garavand. Zero”. “Il nesso si chiama islamismo radicale, tipo quello che sgozza i ragazzi al rave”, ha scritto ancora Crippa. E Blasi ha replicato: “Sull’islamismo radicale ti ha già risposto Zerocalcare. Sulla malafede che ci vuole per pensare che se uno si oppone a un massacro sia favorevole a un altro, vabbè. La logica della tifoseria, come se il governo di Israele fosse l’Inter”.