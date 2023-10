Questa puntata di Ecofuturo Tv è dedicata al mare e alla sua bellezza, ma anche alle tante tecnologie e applicazioni che ad oggi esistono per tutelarlo, soprattutto dall’inquinamento delle plastiche. Uno dei primi passi fatti in Italia per agevolare la raccolta dei rifiuti in mare è stato l’approvazione della Legge “salva mare” promossa dall’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa che è stato presente ad Ecofuturo Festival 2023. Le tecnologie presentate al Festival sono: River Cleaning, il sistema di boe rotanti che installato nei fiumi previene lo sversamento di rifiuti in mare; e la cassetta di plastica di Duwo, che si sostituisce a quelle in polistirolo usate nel settore ittico e che finiscono per non essere mai smaltite correttamente. E a proposito di smaltimento e plastiche c’è l’intervista a Marco Benedetti, presidente di Chimica Verde Bionet che si occupa da anni di packaging sostenibile, bioplastiche, ma anche di corretto riciclo e riutilizzo dei rifiuti plastici. Tra le tante soluzioni per essere più sostenibili nella vita di tutti i giorni ci sono anche le capsule di caffè biocompostabili ideate da Mario Pascucci, amministratore delegato di Caffè Pascucci.