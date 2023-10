Sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” i genitori affidatari accusati a Milano di aver costretto una giovane appena maggiorenne, ospitata nella loro casa, a subire per 15 anni violenze sessuali in “un contesto di riti satanici e messe nere“. Lo ha deciso il gup Sofia Fioretta, che ha giudicato i due imputati (difesi dagli avvocati Luigi De Mossi e Francesco Poggi) con il rito abbreviato. Il pm titolare dell’inchiesta, Stefano Ammendola, aveva chiesto condanne fino a otto anni. Secondo l’accusa, tra il 2000 e il 2015, i genitori hanno esercitato sulla donna, oggi 41enne, “poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà“: alle violenze avrebbero parecipato “diversi uomini, non meglio identificati”, che indossavano “delle tuniche bianche e dei cappucci“. Tra i luoghi in cui si sarebbero consumati gli abusi anche uno “studio di registrazione insonorizzato”, alla presenza di “un crocifisso capovolto“, in cui la donna sarebbe stata sottoposta a “torture” e ferita con un coltello con “incisioni sulla schiena e sulle gambe”.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice evidenzia come agli atti non vi sia “alcun documento e alcun teste diretto e oculare dei fatti e delle circostanze” denunciate dalla presunta vittima. Inoltre, afferma, molti elementi del suo racconto “risultano incongrui e ambigui, significativi del rapporto ambivalente – già segnalato dagli psichiatri – che la giovane aveva nei confronti” dei genitori affidatari. “Tali incongruenze e ambiguità”, è la conclusione, “pur giustificate alla luce delle delicate condizioni psicologiche della persona offesa, non possono non tradursi in motivo di peculiare cautela” nella formazione di un quadro accusatorio tale da giustificare una condanna degli imputati. L’avvocato Massimo Rossi, legale della donna – che si è costituita parte civile nel processo – definisce la sentenza di assoluzione è “un’offesa” alla sua assistita. “Per la prima volta era stata creduta e adesso è di nuovo all’inferno. Io questo non lo tollero, mi batterò fino in fondo”.