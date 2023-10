Clamoroso a Vienna: durante il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego è partito dagli altoparlanti un coro anti-Juventus. L’episodio è accaduto durante gli ottavi di finale dell’Erste Bank Open, il torneo Atp 500 in corso nella capitale austriaca. Di fronte appunto i due tennisti azzurri. Durante la pausa, dagli altoparlanti è partita “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. La versione diffusa, tuttavia, non era quella originale ma una riveduta e corretta in ambito calcistico in Italia con un’offesa ai tifosi bianconeri. Il testo recita: “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”.

Sinner ha poi vinto il match contro Sonego in due set con il punteggio netto di 6-2 6-4. Il numero 4 del mondo ai quarti punta a raggiungere i 54 successi in stagione, eguagliando così il primato per un italiano nel circuito Atp nell’era Open di Corrado Barazzutti (1978). Intanto però del derby azzurro andato in scena a Vienna resta l’incredibile gaffe degli organizzatori. E peraltro non è nemmeno la prima volta: era già successo lo scorso giugno durante la premiazione dell’Europeo a squadre di atletica leggera, a Chorzow, in Polonia.