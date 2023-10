“Giorgia Meloni, per anni, anche in campagna elettorale, ha detto che avrebbe fatto politiche per le donne e invece soltanto dopo 12 mesi, da donna che si professava donna madre e cristiana, passiamo a una presidente del Consiglio che è donna, madre e paga più tasse per le sue scelte colpevoli. In soli 12 mesi è stata annullata Opzione donna e aumenta l’Iva sui beni per la prima infanzia: latte in polvere e pannolini costeranno di più”. Lo ha detto Chiara Appendino, deputata dei 5 stelle, nel corso del flash mob di protesta organizzato dal M5s davanti a Palazzo Chigi, sede del governo. “C’è solo una responsabile di questa situazione – ha aggiunto – ed è Meloni, che per anni ha detto menzogne al nostro Paese”.