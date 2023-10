Pazienti abbandonati per ore nel Pronto soccorso di Salerno. In certi casi, addirittura legati al letto. È quanto ha documentato la giornalista di Piazza Pulita, Sara Giudice, in un’inchiesta che andrà in onda questa sera, giovedì 26 ottobre, su La7. Un viaggio che racconterà anche la sanità del nord, dove prenotare una visita con il Servizio sanitario nazionale è sempre più un’impresa. “Mentre continuano i tagli e il personale è sempre più difficile da trovare, la sanità pubblica italiana viaggia verso il collasso”

