Il cadavere di un uomo è stato recuperato, mentre un’altra persona risulta dispersa. È la situazione ad Argenta (Ferrara) dove sabato 21 ottobre, in tarda serata è crollata una palazzina, probabilmente per l’esplosione di una bombola di gpl e della conseguente fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, per cercare la persona dispersa, una donna.