Fida Alaraj, operatrice di Oxfam a Gaza, racconta la drammatica mancanza di carburante: “Tra gli aiuti che sono entrati non c’è il carburante. E si tratta di una cosa fondamentale per gli ospedali che da 15 giorni operano con i generatori. Il carburante serve anche alle ambulanze e serve per azionare le pompe nei pozzi d’acqua”.

l racconto di Fida Alarai fa parte di una serie di testimonianze giornaliere degli operatori e dei manager di Oxfam a Gaza che ilfattoquotidiano.it ha deciso di pubblicare. L’obiettivo è avere giorno per giorno un racconto in prima persona da parte dei civili a Gaza, coloro che in questo momento stanno pagando il prezzo più alto del conflitto

LA CAMPAGNA – A Gaza è catastrofe umanitaria, gli aiuti di Oxfam.