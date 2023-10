Stava attraversando sulle strisce pedonali in centro a Roma quando è stata investita da un Suv. È morta in ospedale Laura Pessina, 58enne di origine milanese in visita nella capitale con il marito, Roberto Manzoni, anche lui coinvolto nell’incidente, avvenuto mercoledì 18 ottobre, e attualmente ricoverato in condizioni gravi al Santo Spirito.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia – che si trovava nella città eterna in vacanza – stava passeggiando su via del Teatro di Marcello, tra il Campidoglio e il Circo Massimo quando il conducente di una Mercedes color sabbia ha sorpassato un’auto che si era fermata per far passare i pedoni nei pressi delle strisce pedonali e ha travolto i due turisti. L’uomo, un 78enne italiano, è indagato per omicidio stradale dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

La morte di Pessina segna la 154esima vittima su strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno. Di meno di ventiquattro ore dopo l’incidente nel quale è stato travolto un 22enne, anche lui mentre attraversava le strisce pedonali, questa volta a Roma nord, davanti alla stazione di Labaro. Si trova ora ricoverato all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso.