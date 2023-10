“Ieri ho chiamato il sindaco di Cortina per digli che mi dispiace e che io posso essere il primo testimone storico di quando si è lanciata l’idea del Bob a Cortina e tutti sapevamo delle delicatezze delle cose ma tutti abbiamo detto ‘proviamoci’. Cortina non c’entra nulla, sono ultrasolidale. Mi sento responsabile che quella fu decisione collettiva”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento ‘Il Verde e il Blu Festival’, in merito al flop organizzativo sulle gare di bob e skeleton delle Olimpiadi invernali italiane del 2026. “La proposta di Tajani di andare a Cesana Torinese? Non vorrei che sia una decisione politicizzata un’altra volta. Il rischio c’è. Ma il bob andrebbe, secondo me, dove costa meno e dove c’è meno impatto ambientale“.