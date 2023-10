Ci troviamo a Sderot, città israeliana a due passi dal confine con la Striscia di Gaza. È il 7 ottobre, giorno dell’attacco dei terroristi di Hamas. Nel video, diffuso in queste ore e registrato dalle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi di una rotonda, un’auto (il veicolo nero) con a bordo una famiglia incrocia due pick-up di colore bianco carichi di terroristi. Quando madre e padre si rendono conto del pericolo, scendono dalla macchina per mettere in salvo i propri figli. Gli uomini di Hamas fanno retromarcia e sparano contro il padre.