Scontri e violenze sono in corso a Beirut nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti in una manifestazione di protesta per i bombardamenti israeliani a Gaza. Secondo quanto scrive l’Orient le Jour online, l’esercito ha rapidamente caricato i manifestanti, picchiandone molti con i manganelli. Per disperdere la folla, la polizia ha fatto ampio uso di lacrimogeni e di un cannone ad acqua. Esposte le bandiere di Hezbollah, del movimento sciita Amal e della Palestina.