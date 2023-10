Ancora un incidente che vede coinvolta una persona in bici per le strade di Milano. Questa volta è successo all’incrocio tra via Solari e via Sthendal, intorno alle 15 di martedì 17 ottobre. Un ragazzo di 34 anni alla guida di una moto ha travolto una 25enne in sella alla sua bici.

La ragazza è stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse gravi da subito a causa di un trauma alla testa. È stata soccorsa dagli operatori del 118 arrivati sul posto con due automediche e trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. Ferito anche il motociclista, trasferito in codice giallo al Policlinico. Nell’incidente è stato coinvolto anche un pedone, anche lui caduto dopo avere attraversato le strisce con la ragazza al momento dell’impatto: presenta lievi escoriazioni alle mani.