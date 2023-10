Noi partigiani siamo rimasti pochissimi, ma possiamo ancora testimoniare. Ma forse a qualcuno non piace questo nostro andare nelle scuole. E non mi sta bene”. A rivendicarlo la staffetta partigiana Iole Mancini (Brigata Garibaldi, Gap), oggi 103enne, nel corso della presentazione della maMa forse a. E non mi sta bene”. A rivendicarlo la(Brigata Garibaldi, Gap)oggi 103enne, nel corso della presentazione della proposta di legge per l’istituzione di una giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano , presentata da Anpi con Pd, M5s e AvS.

“I giovani non sanno, e non potete capire con che interesse ci ascoltano e alla fine ci ringraziano. Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi pregò di andare nelle scuole: noi partigiani dell’Anpi ce la mettiamo tutta, ma come facciamo se qualcuno ce lo vieta?“, ha continuato. Per poi lanciare un appello, tra gli applausi dei presenti: “Fate una propaganda. Non possono fermarci, perché siamo rimasti pochissimi, ma ancora ricordiamo tutto“.