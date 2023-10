“Non ho mai visto una cosa del genere. Se siete umani, fermatevi. Qui mancano attrezzature mediche, non abbiamo più né garze, né medicine”. È l’appello di un medico dell’ospedale di Shiva, a Gaza, raccolta dal creator palestinese Ahmed Hijazi, che poi ha condiviso il video sul proprio profilo Instagram. Il medico parla dell’impegno senza sosta del personale sanitario che da quando è cominciato l’assedio israeliano sta lavorando giorno e notte per salvare più vite possibili. “Qui arrivano per lo più civili, donne e bambini – racconta – La cosa più difficile è scrivere i numeri sui bambini che arrivano: sconosciuto 75, sconosciuto 77… per favore fermatevi”. L’ospedale è preso d’assalto non solo da chi trasporta i feriti ma anche migliaia di sfollati che cercano un posto sicuro dove stare