Israele ha bombardato un ospedale a Gaza provocando “almeno 500 morti”, secondo Al-Jazeera che cita il ministero della Sanità della Striscia. A essere centrato è stato l’Al-Ahli Arabi Baptist Hospital, struttura in cui si erano rifugiate molte famiglie. La maggior parte dei feriti, sottolinea la tv araba, sembrano essere donne e bambini. Hamas in un comunicato parla del “massacro” come di un “genocidio”. “Basta con il silenzio sull’aggressione – si legge – e la sconsideratezza dell’occupazione”.

Il portavoce del ministero della Sanità della Striscia di Gaza, Ashraf al-Qudra, ha affermato che “almeno 500 persone” hanno perso la vita a causa dell’attacco aereo. Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha spiegato che le Forze di difesa (Idf) stanno verificando le informazioni. Hagari, citato da Times of Israel, ha dichiarato di non sapere se l’esplosione sia stata causata da un colpo israeliano: “Ci sono molti raid aerei, molti lanci falliti di missili e tante fake news di Hamas”, ha commentato Hagari, evocando la possibilità che l’ospedale sia stato colpito dal fallito lancio di un missile di Hamas contro Israele.

Articolo in aggiornamento