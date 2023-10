“Hamas non è Gaza e Gaza non è Hamas, in quella striscia di terra ci sono due milioni di persone intrappolate. I giovani hanno vissuto cinque guerre. In ciò che sta accadendo in questi giorni, è gravissimo perdere di vista l’oppressione, lunga 56 anni, nei confronti del popolo palestinese“. A dirlo, intervistata dall’Ansa, è la relatrice speciale dell’Onu, Francesca Albanese. “Dal 2007 la Striscia di Gaza è sotto assedio, è un crimine di guerra. Da allora quel territorio è diventato il feudo di Gaza”. Albanese ha rilasciato una lunga intervista a il Fatto Quotidiano.