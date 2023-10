Il video, girato dal giornalista palestinese Motaz Azaiza, mostra le difficoltà degli abitanti di Gaza nel reperire l’acqua, che a causa della mancanza di corrente elettrica (e di carburante, in alternativa), non può essere distribuita dalle stazioni idriche della Striscia. A Sud la situazione è pure peggiore: il ministero degli Interni ha fatto sapere che la fornitura d’acqua non è ancora stata ripristinata, diversamente da quanto annunciato ieri da Israele. “I residenti bevono acqua malsana. Una grave crisi sanitaria che minaccia la vita dei cittadini”, ha detto il portavoce Eyad al-Bozom, come riporta Al Jazeera. Anche l’Onu ha smentito che l’acqua potabile sia tornata a scorrere nella parte meridionale di Gaza e ha confermato che la gente fatica a trovare acqua da bere.