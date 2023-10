Sulla manovra “è vero che la coperta è corta, ma la coperta l’ha voluta accorciare il governo Meloni perché anziché parlare di lotta all’evasione fiscale ha fatto i condoni: lavorano così, per mance corporative, contrastano i poveri anziché contrastare la povertà”. Lo ha detto la segretaria Elly Schlein, in collegamento con la giornata conclusiva della festa di Dems a Rimini.

Rilanciando l’appello alla partecipazione alla manifestazione dell’11 novembre, Schlein ha rilanciato alcuni dei temi su cui si fonderà l’attività del Pd dei prossimi mesi. “A partire – ha detto – dalla difesa sanità pubblica da tagli e che governo Meloni sta facendo. Non è un caso è un disegno: chi vuole smantellare il pubblico nei servizi essenziali non deve fare niente, basta stare fermi. Infatti nessuno ricorda una dichiarazione del ministro della sanità o della scuola”.