Pecco Bagnaia torna leader del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati ha vinto il Gp dell’Indonesia e ha ripreso così il comando della classifica, anche grazie alla caduta di Jorge Martin (Ducati Pramac), scivolato in curva 11 a 15 giri dalla fine: ora ha un vantaggio di 18 lunghezze sul pilota spagnolo che sabato con la vittoria nella sprint si era portato per la prima volta in testa al mondiale. Bagnaia ha preceduto sul traguardo Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, terzo Fabio Quartararo con la Yamaha.

“C’era bisogno di un risultato così, perché dopo Barcellona ne abbiamo passate un po’”, ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo lottato tantissimo, non mi sono trovato bene in diverse situazioni e non trovandomi bene con la moto ho fatto fatica a spingere come avrei voluto in tanti frangenti. Ho ringraziato tantissimo la mia squadra, specie gli elettronici che mi hanno fare un grande step stamattina per spingere quanto avrei voluto: siamo riusciti a trovare una soluzione perché la moto era tanto aggressiva. Sono molto orgoglioso”.