Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Londra per manifestare il proprio sostegno e solidarietà nei confronti di Gaza. I partecipanti, che si sono riuniti vicino al quartier generale della BBC News, hanno iniziato una marcia attraverso la capitale britannica sventolando bandiere palestinesi e gridando slogan: “Free Palestine”, “Occupation no more” e “Stop bombing Gaza”. Intanto, in Italia, si sta allungando la lista delle persone che sui giornali e nel dibattito pubblico vengono bollate come “pro Hamas” semplicemente perché non si schierano unilateralmente con Israele.