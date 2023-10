Con sei amici era andato in un edificio abbandonato a Fornacette, comune di Calcinaia (Pisa), per giocare e fare dei video. È morto ieri 13 ottobre Mattia Simonetti, uno studente di 17 anni. Il tetto del casolare è crollato e lo ha travolto: ad estrarre il corpo i Vigili del Fuoco. Il 17enne era ancora vivo quando è stato soccorso dal personale medico, ma le condizioni gravissime hanno reso impossibile salvarlo. Figlio di Sanuel Simonetti, ex calciatore del Pisa e ora l’allenatore del Ponsacco Fc, Mattia viveva a Pontedera e secondo le prime ricostruzioni sarebbe entrato nell’edificio abbandonato assieme agli amici e al fratello, forse per girare un video da postare sui social. Il casolare è abbandonato da tempo e le scritte “non entrate” campeggiano all’ingresso: i carabinieri di Pontedera stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. I sei amici di Simonetti, sotto choc, hanno parlato di “fare un video e scattare qualche foto“. I ragazzi si sono ripresi mentre con un piccone colpivano le pareti del casolare, piccone che ora è stato sequestrato così come i telefonini dei ragazzi.