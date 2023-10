Ministro chi le ha dato il video della giudice Apostolico? Sorride Matteo Salvini sviando per l’ennesima volta la domanda dei cronisti. “L’unica mia preoccupazione è quello che si è visto in quel video. Sono a processo in Sicilia, ognuno nella vita privata fa quello che vuole, però aver visto un giudice in piazza, in mezzo a gente che dava degli assassini e degli animali a dei poliziotti, non mi lascia tranquillo – poi sorridendo aggiunge -, chi ha girato il video, chi non ha girato il video, a me interessa quello che c’è nel video, e mi stupisce che questo giudice continui a fare il suo lavoro sullo stesso dossier liberando immigrati che i questori vorrebbero trattenere”. Infine conclude rincarando la dose: “Mi aspetto che i giudici giudichino senza essere influenzati dalla loro ideologia”. Nei video pubblicati dal ministro Salvini, non si vede mai la giudice Apostolico insultare gli uomini in divisa.