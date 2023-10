Dopo i bombardamenti israeliani Gaza sembra una città fantasma. A testimoniare con le immagini interi quartieri in macerie è il giornalista palestinese Motaz Azaiza. Il reporter ha condiviso sui propri social gli impressionanti video dall’alto che testimoniano la distruzione della città. Le immagini sono state rilanciate anche dal canale telegram “Eye on Palestine” che ha scritto: “Gli aerei da guerra israeliani hanno utilizzato migliaia di tonnellate di esplosivo per spazzare via interi quartieri provocando lo sfollamento interno di oltre 200.000 persone”.

Il giornalista, come altri suoi colleghi, ha sottolineato anche di avere difficoltà di connessione e di essere quindi in difficoltà a rispondere ai messaggi e a condividere sui social le sue immagini.

Immagini Telegram/Eye on Palestine e Instagram/Motaz Azaiza