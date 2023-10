Ha colpito alla testa con una roncola l’uomo che ha tentato di rapinarlo. È tutto avvenuto vicino alla stazione di Roma Termini dove nella serata di lunedì 9 ottobre un 35enne di origine indiana residente in Calabria è stato fermato con l’accusa di omicidio ai danni di un 38enne originario della Guinea.

Secondo quanto emerge dai video di sorveglianza della stazione, consultati in fase di indagine, l’uomo si trovava davanti al McDonald’s di via Giovanni Giolitti quando due uomini lo hanno avvicinato e hanno tentato di rapinarlo, strattonando il trolley che portava con sé. A questo punto il 35enne ha reagito tirando fuori dalla valigia una roncola, strumento agricolo con la lama metallica curvata a forma di uncino, ha colpito alla testa uno dei due rapinatori, per poi darsi alla fuga.

Grazie alla testimonianza di alcuni passanti è stato rintracciato poco dopo di fronte al binario 24, mentre il complice della tentata rapina ha allertato la Polizia su quanto accaduto. La vittima dell’accoltellamento è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.