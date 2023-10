“Quello di Hamas è un gravissimo atto di aggressione senza alcuna giustificazione che apre un conflitto che rischia di estendersi con conseguenze devastanti. Un’azione che va condannata senza ambiguità“. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in Aula alla Camera sull’attacco contro Israele iniziato sabato. Sottolineando che “i terroristi si sono ben guardati dal perseguire obiettivi militari”, Schlein ha evidenziato che l’attacco “ha rivelato la vera natura di Hamas”. Per Schlein “Israele ha diritto di esistere e ha diritto di difendersi” e “la convivenza pacifica tra due popoli e due Stati” è “l’unica soluzione che possa assicurare una pace durevole e sostenibile”. La soluzione, però, non è “voltare le spalle all’intero popolo palestinese” ma va “isolato Hamas”. “Serve un’azione politica forte dell’Ue e dell’Italia – ha concluso – e avremo bisogno di mettere in campo tutta l’intelligenza della diplomazia mondiale per isolare Hamas nel popolo palestinese e nel mondo arabo”.