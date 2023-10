Le telecamere delle auto dei partecipanti al Nova Festival, l’evento di musica elettronica teatro della strage di Hamas, hanno ripreso alcuni momenti del massacro. In un video (drammatico e difficile da vedere) diffuso su alcuni account Telegram si vedono gli uomini di Hamas catturare un giovane e portarlo via e poi sparare su un altro a terra uccidendolo. Arrivano poi altri miliziani e uno di loro prende quello che sembra essere il portafoglio dal corpo senza vita del ragazzo a terra. Con loro c’è una ragazza, presumibilmente un ostaggio. Nell’ultima parte del video si vede un altro recuperare una valigia dal bagagliaio e svuotarla per cercare qualcosa al suo interno