“Il presidente tunisino ha rifiutato i soldi dell’Ue? Ha detto cose che comprendo, con tono un po’ assertivo, perché si rivolge alla sua opinione pubblica“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Granada al vertice della Comunità politica europea (Cpe), rispondendo ai giornalisti in merito alla decisione presa da Kaïs Saïed.” La Tunisia ha un problema che non è diverso dal nostro c’è una immigrazione illegale anche da loro”, ha aggiunto. “Alcuni approcci ideologici non hanno aiutato in questi giorni”.