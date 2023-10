“Costruire un sistema sanitario efficace ed efficiente è l’obiettivo di tutti, ma sarebbe miope perseguire questo obiettivo e concentrare tutta la discussione esclusivamente sull’aumento o meno delle risorse”. Così Giorgia Meloni intervenendo al Festival delle Regioni. La premier ha sottolineato che “serve un approccio più profondo”, con una riflessione “anche su come le risorse vengono spese”. “Non basta necessariamente spendere di più” se poi le risorse vengono utilizzate in modo inefficiente, ha continuato.

Evidenziando che “i margini di manovra sono limitati”, Meloni ha specificato che comunque “non vogliamo rinunciare ad occuparci di salute, partendo dal potenziamento delle risorse”. “Il vantaggio che abbiamo è un orizzonte di legislatura” e per questo “bisogna cadenzare gli interventi”. Le “scelte strategiche” per la manovra sono “sostenere i redditi, sanità, famiglie che mettono al mondo dei figli e se possiamo rafforzare ancora di più le pensioni più basse”, ha concluso la premier.