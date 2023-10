Marco Rizzo, segretario di Italia sovrana e popolare e presidente onorario del Partito comunista, ha pubblicato un video sui social in cui solleva una poltrona e dice: “Ma lo sa Carlo Calenda che i lavoratori della Magneti Marelli non vivono ai Parioli?”. Il riferimento è alla visita flop del fondatore di Azione allo stabilimento di Crevalcore, dove gli operai della Marelli, in presidio, non hanno voluto rivolgergli la parole e si sono allontanati.