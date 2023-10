È tornata a gareggiare in ambito internazionale dopo quasi due anni di assenza e ha deciso di stupire il mondo. Simone Biles entra nel mito della ginnastica e dello sport con il salto eseguito alle qualificazioni dei mondiali in corso ad Anversa: un Yurchenko doppio carpio al volteggio, coefficiente di difficoltà 6,4, mai eseguito da nessun’altra atleta in una gara ufficiale. Biles ha ottenuto un punteggio di 15.266 per la sua esecuzione, ma quel che conta è soprattutto essere riuscita a completare il salto. Perché, come ha dichiarato il suo allenatore Laurent Landi, “potrebbe essere l’unica volta nella loro vita che le persone hanno visto una donna eseguire questo salto”.

Biles ci aveva già provato due anni fa alle Olimpiadi di Tokyo nella gara a squadre, ma allora non le era riuscita l’impresa. Poi era arrivato il lungo periodo di stop: “Devo pensare alla mia salute mentale”, aveva spiegato la campionessa dopo la decisione di ritirarsi dai Giochi. È ritornata a 26 anni e sta dimostrando, se possibile, di essere ancora più forte di prima. Il suo gesto straordinario è stato celebrato dalle testate di tutto il mondo.