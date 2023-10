Una delle discoteche spagnole dove si è propagato l’ incendio che ha causato la morte di almeno 13 persone non doveva essere aperta. È l’ultimo elemento nella ricostruzione dell’incidente che nella notte tra il 1 e il 2 ottobre ha coinvolto diversi locali della zona della movida di Murcia, nel Sud della Spagna. Mentre le autorità stanno ancora indagando sull’origine del rogo, che per ora si ipotizza sia stato causato da un cortocircuito elettrico, sono state rintracciate cinque persone che risultavano scomparse e che si temeva fossero morte tra le fiamme. Il bilancio dell’incidente è dunque di 13 morti, 25 feriti e ancora un paio di dispersi.

L’incendio scoppiato nelle prime ore di lunedì mattina ha interessato almeno tre locali, il Fonda Milagros, il Golden e il Teatre. Quest’ultimo secondo quanto rende noto il Comune di Murcia avrebbe operato per oltre un anno e mezzo senza licenza. Lo conferma il vicesindaco della città, Antonio Navarro, che fa sapere che il Comune aveva emesso un’ordinanza di chiusura della discoteca a gennaio 2022 dopo avere riscontrato alcune irregolarità nel locale. I proprietari dello stabile avevano presentato ricorso ma avevano nel frattempo continuato a operare senza alcuna autorizzazione fino al giorno dell’incendio. Il Comune ha detto di essere in procinto di presentare un’accusa formale contro la società che gestisce il locale. L’accusa riguarderà il mancato rispetto dell’ordine di cessazione dell’attività e chiederà l’apertura di un’indagine per capire per quale motivo il locale abbia continuato a rimanere aperto. Pronta la risposta dei gestori del locale, che alla tv locale La7Tv hanno negato di avere operato senza licenza.

Non è ancora chiaro in questa fase se l’incendio sia divampato nella discoteca aperta illegalmente. L’ipotesi finora più accreditata è quella di un cortocircuito elettrico, ma le autorità stanno anche visionando alcuni dei filmati condivisi in queste ore sui social che mostrano molti clienti della discoteca con in mano dei bengala, i mini fuochi d’artificio che si utilizzano a corredo di torte e bottiglie di spumante. In particolare un video condiviso dal profilo Instagram del Teatre mostra diversi clienti con in mano i bengala mentre festeggiano quello che sembra un compleanno. Non è da escludere secondo alcuni che possano essere stati la causa del disastro.

Quello di Murcia è stato il peggior incendio in una discoteca in Spagna da quando 43 persone rimasero uccise a Saragozza nel 1990. Il Consiglio comunale ha dichiarato tre giorni di lutto con bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici. In mattinata è stato osservato un minuto di silenzio per onorare le vittime.