È durata poco l’avventura di Emanuele Filiberto alla guida del Real Aversa, squadra del campionato di Eccellenza campana, rilevata dal principe negli scorsi mesi. La miccia è stata una contestazione durante il match perso 4-1 contro la Puteolana, definita “inaudita” in un comunicato del club “soprattutto alla luce dei sacrifici sostenuti l’anno scorso e che continuiamo a sostenere”.

L’attacco è rivolto soprattutto agli ultras del club campano, retrocesso dalla Serie D nella passata stagione e attualmente ultimo in classifica dopo 4 giornate nelle quali ha incamerato altrettante sconfitte: “Dopo l’incontro di due ore avuto la settimana scorsa con una delegazione della tifoseria e con gli ultras, reputiamo strumentale e del tutto fuori luogo ricevere attacchi e contestazioni”. La società spiega di aver avuto in mente di rinforzare la squadra. E invece è partita la contestazione “andando nel personale, con frasi volgari ed ingiuriose”. Un comportamento “inaccettabile e vergognoso”.

Da qui la decisione di lasciare il titolo nelle mani del sindaco, poiché Emanuele Filiberto non ha “alcuna intenzione di avere a che fare con quei 10 pseudo ultras che oggi hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto”. L’attuale proprietà garantirà solo la gestione ordinaria fino al 30 novembre. Senza offerte entro quella data, è l’annuncio, “ritireremo la squadra dal campionato”. E fino a quella data, tra l’altro, la società ha deciso che disputerà tutti i match casalinghi allo stadio Papa a porte chiuse.