Un incidente stradale mortale e un video, trasmesso in diretta social, che riprende il momento dello scontro. Il tutto è avvenuto nella notte fra l’1 e il 2 ottobre, intorno a mezzannote, nel centro di Conversano, in provincia di Bari. Anthony Innamorato, 17enne di Mola di Bari, era in scooter con un amico, quando il mezzo ha impattato contro un’auto, per cause ancora da accertare: i corpi dei due ragazzi sono stati sbalzati in aria, mentre la moto è finita contro una Bmw che veniva dalla direzione opposta.

Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 e da un medico libero dal servizio che in quel momento era per strada: il giovane era già morto sul colpo. L’amico che guidava il motorino, un sedicenne anche lui di Mola, è invece ricoverato in gravi condizioni, con un femore fratturato, all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Intervenuti sul luogo dell’impatto, i carabinieri stanno indagando sull’accaduto, per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità.

A rendere il tutto ancor più drammatico, il momento dello scontro è stato ripreso dal passeggero in una diretta su Instagram. Nel video è inquadrata la strada e parte del manubrio dello scooter. All’improvviso, si vede un’auto sbucare da una traversa sulla destra, con l’obbligo di stop: a quel punto la moto sbanda e lo schermo diventa nero. Probabilmente il conducente del motorino non ha avuto il tempo né lo spazio di frenare o evitare lo scontro.

Nel frattempo, il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale. “In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza”, ha scritto in un post su Facebook. “Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile”.