Durante i festeggiamenti, con fiumi di birra, nel corso dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera hanno teso le braccia al cielo per fare il saluto nazista. Così due italiani di 24 anni, come riporta il portale Tz, sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza intorno alle 17.45 locali su uno dei viali dell’evento dopo essere stati sorpresi a fare l’Hitlergruss, il saluto nazista vietato in Germania.

Secondo la polizia, i due hanno anche filmato l’azione con il cellulare. La security ha trattenuto i due uomini fino all’arrivo degli agenti e i due italiani sono stati denunciati per aver utilizzato simboli anticostituzionali. Poiché nessuno dei due ha una residenza permanente in Germania, la procura di Monaco ha ordinato il loro trasferimento in custodia cautelare. Entrambi sono stati portati davanti a un giudice che deciderà se confermare la detenzione.