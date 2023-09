Il governo è impegnato a “valutare l’opportunità di valutare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione della pista di Bob a Cortina“. Lo prevede un ordine del giorno di Avs al dl Giustizia approvato, con una riformulazione rispetto al testo iniziale proposta dal governo, dall’Aula della Camera. “Una vittoria del buon senso l’approvazione dell’Odg a prima firma Bonelli e Zanella che dice no alla pista di bob a Cortina per le Olimpiadi”, dice Angelo Bonelli, ricordando che “per ben due volte, la gara d’appalto per la realizzazione della pista di bob a Cortina è andata deserta. L’ultima si è tenuta il 31 luglio scorso e importanti società hanno declinato l’invito, mettendo in luce le difficoltà sia dal punto di vista della tempistica che economico. Stiamo rischiando di fare una figuraccia globale in vista dell’importante appuntamento olimpico. La pista di Cortina è un errore fin dall’inizio, con costi proibitivi che raggiungono i 125 milioni di euro per una struttura che avrà scarsa utilità post-Olimpiadi”.