Il dibattito è quello che si è scatenato tra Roma e Berlino sul ruolo delle ong nel Mediterraneo, ma a intervenire sul tema non è né un politico di uno dei due Paesi coinvolti, né un esperto di migrazione. Nella disputa si inserisce in modo inaspettato Elon Musk, usando come spesso accade toni provocatori. Sul suo social X il controverso miliardario se l’è presa con il governo tedesco, reo di finanziare navi civili che poi “scaricano” i migranti in Italia. Un attacco su cui Berlino non è voluta passare sopra, rispondendo a tono: le ong “salvano vite“.

Il caso è nato dopo che Musk ha ritwittato un video di un profilo che si localizza a Genova, ‘RadioGenoa‘, in cui si mostra un’operazione di salvataggio in mare. Nel testo si afferma che “attualmente nel Mediterraneo ci sono 8 navi di Ong tedesche che raccolgono immigrati clandestini da scaricare in Italia“. Organismi “sovvenzionati dal governo tedesco”, aggiunge l’account, concludendo il post con un inequivocabile segnale di vicinanza all’estrema destra: “Speriamo che Afd vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo“.

L’accusa lanciata a Berlino di mettere in difficoltà l’Italia con un piano prestabilito, anche a fini elettorali, per Musk viene ritenuta più che plausibile, tanto da commentare il video del salvataggio dei migranti con un interrogativo polemico: “L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto ciò?”. Un retweet con milioni di visualizzazioni. A quel punto, il governo tedesco ha deciso di replicare. La risposta alla domanda di Musk è stata “sì, e si chiama salvare vite”, come si legge sull’account in inglese del ministero degli Esteri tedesco.

Proprio nel giorno dello scontro con la Germania il patron di Tesla ha fatto irruzione nel dibattito sull’emergenza immigrazione anche negli Stati Uniti, volando al confine con il Messico e incontrando le autorità locali per avere un quadro della situazione. La sua ricetta, “consentire l’ingresso a chi lavora duro, con onestà e può contribuire agli Stati Uniti“. Salvo poi precisare che se il governo non agirà presto sui flussi senza controllo si rischia il “collasso dei servizi sociali“. Un tema, quello dell’immigrazione, che Musk (a cui vengono attribuite simpatie politiche di destra) potrebbe aver deciso di cavalcare con un sguardo al voto per la Casa Bianca del 2024. In chiave pro-repubblicani, che sui profughi sono alfieri della linea dura.