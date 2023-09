Si è chiusa con i fuochi d’artificio nella piscina dell’hotel Ariston di Paestum la prima giornata della manifestazione nazionale di Forza Italia in ricordo di Silvio Berlusconi. Una “grande festa commemorativa”, l’hanno definita i vertici forzisti, senza aria da funerali. Dal palco dell’evento, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario del partito, ci ha tenuto a sottolineare che non c’è nessuna nostalgia, ma che sono “milioni di italiani che guardano avanti”, con un “maestro cha ha indicato loro la via”. All’ingresso dell’hotel che ospita la manifestazione – promossa dall’eurodeputato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania – un grande murale tappezzato di foto con Berlusconi sorridente. Di fronte alcune sculture del Cav di varie dimensioni, realizzate dall’artista bolognese Eugenio Lenzi. Al termine del B day lo show di canoro di Al bano e Katia Ricciarelli con tanto di duetto del cantante di Cellino San marco con Tajani e Rita Dalla Chiesa sulle note di ‘Felicità’ sul palco (con ministri e dirigenti azzurri ad applaudire e ballare in platea)