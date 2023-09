“Gli sforzi finanziari dei singoli Stati si concentrino su soluzioni strutturali della questione migratoria“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con la collega tedesca Annalena Baerbock riferendosi alla lettera di Giorgia Meloni al cancelliere Olaf Scholz in merito agli stanziamenti tedeschi a favore di ong che si occupano di migranti in Italia.