Per la diciottesima volta in un solo mese, centinaia di attivisti di Extinction Rebellion hanno invaso e bloccato l’autostrada olandese A12 di Amsterdam, per chiedere al governo lo stop agli aumenti degli investimenti nei combustibili fossili. Una protesta pacifica contro il climate change che si svolge puntuale tutti i giorni alle 12 da sabato 9 settembre. E che in alcune giornate ha visto la partecipazione di migliaia di persone.