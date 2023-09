Stava litigando con una persona, quando ha preso una forbice e l’ha colpita alla testa. Poi con la stessa forbice ha accoltellato anche due amici della vittima, intervenuti per difenderla. L’episodio è avvenuto la notte scorsa nel quartiere San Lorenzo a Roma. Per la triplice aggressione è stato fermato dalla polizia un 36enne, cittadino somalo, che è stato rintracciato in via Giolitti, non lontano dalla stazione Termini. Le mani sporche di sangue, aveva nello zaino la felpa rossa indossata al momento dell’aggressione e delle grandi forbici ancora sporche di sangue. È accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Il 35enne colpito alla testa è rimasto gravemente ferito, i suoi amici hanno lesioni di minore entità alle braccia e alle gambe. Secondo la ricostruzione dell’Adnkronos, la lite è cominciata perché il 36enne avrebbe spaccato a terra una bottiglia di vetro a pochi passi dal 35enne. Quando l’amico di questo è intervenuto in sua difesa, gli si è scagliato contro ferendo anche un secondo ragazzo e accanendosi con violenza sul 35enne, colpito con le forbici più volte alla testa e all’addome.