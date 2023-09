Domenica 24 settembre a Firenze è andata in scena un’altra dimostrazione eclatante di Vaclav Pisvejc, provocatore e imbrattatore seriale già arrestato in passato per aver incendiato un drappo nero che copriva il David in piazza della Signoria in segno di lutto per l’Ucraina e per aver rotto una tela in testa all’artista Marina Abramovic, a Palazzo Strozzi nel settembre 2018. L’uomo, come ricostruito da Repubblica, ha deciso di salire completamente nudo sulla statua di Ercole e Caco in piazza della Signoria con la scritta “censurato” sul proprio corpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno prima fatto scendere l’uomo per coprirlo per poi portarlo al comando per eseguire delle valutazioni al termine delle quali è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, deturpamento di beni culturali e atti osceni. Dopo i fatti, un sopralluogo effettuato da alcuni tecnici per controllare le condizioni dell’opera ha rilevato qualche lieve danno. In particolare è stato segnalato il distacco dello stucco utilizzato durante il restauro per sigillare alcune fessure e ora alcuni interventi di restauro dovranno essere ripetuti per garantire la conservazione della statua.

“Ancora una volta il solito guastatore e imbrattatore seriale, già noto alle forze dell’ordine ha pensato bene di esibirsi nuovamente in piazza Signoria danneggiando la statua di Ercole e Caco e commettendo un gesto gravissimo. Ringrazio la polizia municipale e i carabinieri per l’immediato intervento” ha commentato il sindaco di Firenze Dario Nardella.